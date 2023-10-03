Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сообщение о задержании главы СНБ Арцаха опровергли

24News: новость об аресте Арарата Мелкумяна не соответствует действительности

close
100%
AMPTV

Азербайджанские силовики не арестовывали директора Службы национальной безопасности (СНБ) Арцаха Арарата Мелкумяна. Об этом сообщил армянский портал 24News со ссылкой на свой источник.

«Новость об аресте главы СНБ Арцаха Арарата Мелкумяна не соответствует действительности», — пишет издание.

Сообщение о том, что азербайджанцы задержали у моста Акари и арестовали генерал-майора Мелкумяна, распространил MediaHub.

До этого стало известно об аресте экс-главы МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давида Бабаяна. Причем дипломат знал, что его задержат, и утверждал, что находится в черном списке властей Азербайджана.

Арестован также бывший государственный министр НКР Рубен Варданян, которого задержали 27 сентября при попытке уехать в Армению. Его обвиняют в финансировании терроризма, создании вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Варданяна отправили в изолятор на четыре месяца.

Ранее в Степанакерте обстреляли российско-азербайджанский патруль.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий