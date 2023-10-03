Сообщение о задержании главы СНБ Арцаха опровергли

Азербайджанские силовики не арестовывали директора Службы национальной безопасности (СНБ) Арцаха Арарата Мелкумяна. Об этом сообщил армянский портал 24News со ссылкой на свой источник.

«Новость об аресте главы СНБ Арцаха Арарата Мелкумяна не соответствует действительности», — пишет издание.

Сообщение о том, что азербайджанцы задержали у моста Акари и арестовали генерал-майора Мелкумяна, распространил MediaHub.

До этого стало известно об аресте экс-главы МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давида Бабаяна. Причем дипломат знал, что его задержат, и утверждал, что находится в черном списке властей Азербайджана.

Арестован также бывший государственный министр НКР Рубен Варданян, которого задержали 27 сентября при попытке уехать в Армению. Его обвиняют в финансировании терроризма, создании вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Варданяна отправили в изолятор на четыре месяца.

Ранее в Степанакерте обстреляли российско-азербайджанский патруль.