Россиянам объяснили причины повышения цен на куриное мясо

Производство мяса птиц достаточно высокотехнологично, оно требует применения большого количества оборудования западного образца. В сложившихся условиях предприятия столкнулись с тем, что производить куриное мясо стало непросто, из-за этого на него начали расти цены, объяснил в беседе с телеканалом «360» гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

«[При производстве куриного мяса] используется чаще всего оборудование западного производства. Отечественного здесь почти ничего нет. Как и селекционный материал, который тоже в основном завозится из-за рубежа», – пояснил Федяков.

Сейчас конвейеры, оборудования, селекционный материал, антибиотики, питание для птиц существенно подорожали на фоне прекращения сотрудничества с европейскими партнерами. Предприятия вынуждены были переключиться на новые схемы работы, которые усложнили работу, объяснил эксперт. Помимо этого, негативную роль сыграло падение курса рубля.

Все эти затраты производители пытаются компенсировать ценами на конечный продукт, попадая под контроль и санкции ФАС. В результате отрасль попала в сложную ситуацию, констатирует Федяков.

По прогнозу эксперта, независимые предприятия из-за возникших сложностей начнут уходить с рынка, а поглощать их будут крупные агрохолдинги, финансируемые льготными программами Минсельхоза. Цены на курятину в этих условиях все равно вырастут, предупредил Федяков.

Напомним, ФАС накануне заявила о планах проверить обоснованность цен у крупных производителей куриного мяса. Предприятиям ведомство пригрозило штрафами в случае, если будут выявлены монопольно высокие цены на продукцию.

Ране нутрициологи назвали куриное мясо одним из самых полезных – по их мнению, включение курятины в рацион поможет чувствовать себя более счастливым на гормональном уровне.