Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Якутский врач-педофил получил 18 лет колонии за изнасилование ребенка

В Якутии врача осудили за сексуальное насилие над ребенком

close
100%
Pixabay

Жителя Среднеколымска приговорили к 18 годам лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия).

Инцидент произошел 21 мая, 42-летний житель Среднеколымска обманом заманил к себе домой девятилетнюю девочку. По данным kp.ru он работал заместителем главного врача Среднеколымской районной больницы и под предлогом осмотра заставил ребенка пойти с ним, после чего надругался над школьницей у себя в квартире.

На странного мужчину, который провожал девочку домой обратили внимание прохожие и обратились в полицию. Ребенка опросили психологи, насильника задержали.

Как установили следователи, подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление и до 2027 года должен был находиться под административным надзором.

Приговором суда врачу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ему запрещено заниматься работой, связанной детьми на протяжении 15 лет, педофил также будет проходить принудительное лечение у врача-психиатра.

Ранее в Петербурге уроженца Узбекистана заподозрили в изнасиловании семилетнего мальчика.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий