Якутский врач-педофил получил 18 лет колонии за изнасилование ребенка

Жителя Среднеколымска приговорили к 18 годам лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия).

Инцидент произошел 21 мая, 42-летний житель Среднеколымска обманом заманил к себе домой девятилетнюю девочку. По данным kp.ru он работал заместителем главного врача Среднеколымской районной больницы и под предлогом осмотра заставил ребенка пойти с ним, после чего надругался над школьницей у себя в квартире.

На странного мужчину, который провожал девочку домой обратили внимание прохожие и обратились в полицию. Ребенка опросили психологи, насильника задержали.

Как установили следователи, подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление и до 2027 года должен был находиться под административным надзором.

Приговором суда врачу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ему запрещено заниматься работой, связанной детьми на протяжении 15 лет, педофил также будет проходить принудительное лечение у врача-психиатра.

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