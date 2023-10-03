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Россия и Ангола хотят запустить прямой авиарейс между столицами

Посол Тараров: Россия и Ангола ведут переговоры о запуске прямого авиарейса

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Depositphotos

Представители РФ и Анголы ведут переговоры о запуске прямого авиарейса между столицами двух государств. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление посла Москвы в Луанде Владимира Тарарова.

Глава дипломатической миссии подчеркнул, что власти зарубежной республики уже ввели безвизовый режим для туристов из России. При этом в настоящее время продолжается работа по налаживанию авиасообщения между странами.

«У меня был разговор с руководством ангольской авиакомпании TAAG и Росавиацией. У них есть взаимопонимание, я им предложил провести встречу и просчитать экономику», — уточнил Тараров.

В свою очередь, представители Министерства иностранных дел РФ сообщили изданию о постоянной работе с целью отмены визовых ограничений и упрощения поездок граждан за рубеж. Как подчеркнули в ведомстве, чиновники регулярно контактируют по данному вопросу с коллегами из стран Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.

11 сентября стало известно о намерении Министерства экономического развития РФ организовать безвизовый групповой туристический обмен с Индией. Согласно заявлению главы ведомства Дмитрия Вахрукова, начало реализации данной инициативы запланировано на 2024 год.

Ранее россиянам представили список стран, куда можно улететь прямым авиарейсом.

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