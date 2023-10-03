Врач рассказала об опасностях использования гель-лака

Долгое ношение гель-лака источает ногти, поэтому лучше ограничить срок его нахождения на ногтях не более чем тремя неделями. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Ворожбит, врач-дерматовенеролог, главный врач «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону».

«В состав гель-лаков может входить формальдегид, формальдегидные смолы, консерванты, метакриловая кислота и ее производные — метакрилаты, а также пигменты, наполнители и прочие добавки. В некоторых случаях эти вещества могут вызвать аллергическую реакцию, контактный дерматит, экзему. Долгий контакт с химическими веществами, которые содержатся в базовом, цветном и финишном покрытиях, истончает ногти. Они становятся хрупкими, ломкими и начинают чаще скалываться. Кроме того, может начаться расслоение ногтей, а на самой пластине могут появляться белые пятна», — объяснила врач.

Если наносить гель-лак глубоко под кутикулу, это может быть небезопасно, отметила эксперт.

«Например, можно повредить зону матрикса, что приведет к деформации ногтевой пластины. При травмировании кутикулы и/или окружающих тканей может повышаться вероятность проникновения и размножения возбудителей грибковых и бактериальных инфекций в местах повреждения», — подчеркнула она.

Чтобы покрытие не навредило ногтевой пластине, важно вовремя снимать его.

«Максимальный срок носки гель-лака желательно ограничить тремя неделями. Это связано с отрастанием ногтя и смещением центра тяжести к его свободному краю. Такое изменение архитектуры ногтей увеличивает давление на ногтевую пластину, она становится более уязвима к поломке. Еще одна причина вовремя сходить на коррекцию — это отслойки, которые могут возникать при длительной носке одного покрытия. В эти слабые места могут попадать вода, еда или грязь, что может привести к развитию грибковой инфекции», — заявила дерматовенеролог.

Жидкости, которые используются для удаления гель-лака, в свою очередь содержат агрессивные растворители, в частности, ацетон, который воздействует не только на покрытие, но и на ногтевую пластину и кожу, пересушивая их и приводя к появлению трещин.

«При спиливании ногтевая пластина может истончаться, что приводит к ее потускнению и ломкости. Можно попросить мастера маникюра сохранить базовый слой, чтобы не травмировать ногти, а также стараться выбирать опытного мастера. Следите, чтобы при спиливании не было чувства жжения или боли», — рекомендовала врач.

Ворожбит напомнила, что гель-лак, обычный лак и базовое покрытие — это химические субстанции, на которые может развиться аллергия.

«Из перечисленных материалов, состав гель-лака наиболее сложен, поэтому нельзя сказать наверняка, что он менее безопасен, чем другие способы покрытия ногтей. У каждого человека может возникнуть индивидуальная реакция на компоненты в составе любого покрытия», — резюмировала она.

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