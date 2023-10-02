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В Нидерландах обеспокоены из-за ситуации с украинскими беженцами

NRC: в Утрехте призвали выделить для украинских беженцев допместа в регионах

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IMAGO/Global Look Press

Центр по приему украинских беженцев в городе Утрехт Нидерланды достиг предела вместимости из-за большого наплыва переселенцев. Об этом сообщает газета NRC.

Уточняется, что в центре, который рассчитан на 100 человек, сейчас проживают в два раза больше людей. Мэр города Шарон Дейксма призвала регионы выделить больше мест для размещения украинских граждан, поскольку в стране уже заняты 99% учреждений. Кроме того, она не исключила возможность закрытия данного центра в случае, если не откроются новые пункты приема.

Директор Утрехтского региона безопасности Япа Донкер отметил, что в 2022 году приходили по пять человек в день, однако сейчас ситуация изменилась. По его словам, за вчерашний день их было 45.

Также в материале говорится, что в последнее время в центр в Утрехте приходят в основном одинокие мужчины, которые не хотят воевать, а также украинские студенты.

28 сентября Европейский союз пролонгировал механизм предоставления убежища гражданам Украины еще на один год — до марта 2025 года. По оценке Евросовета данное решение было принято, чтобы обеспечить уверенность для более чем 4 млн украинских вынужденных переселенцев, которые на данный момент проживают в странах Евросоюза.

До этого пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявлял, что польские власти приняли решение прекратить выплачивать пособия для украинских беженцев в конце этого года.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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