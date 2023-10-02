В Москве в квартире нашли брошенного плачущего ребенка

Прокуратура Москвы проведет проверку после того, как в квартире на Новокуркинском шоссе был обнаружен ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальных соцсетях.

О том, что малолетний находится в помещении один, стало известно после жалобы соседей, которые услышали его плач. Выяснилось, что кроме ребенка в комнатах никого нет. На материалах, снятых в квартире, заметно большое количество мусора и хлама.

«В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что надлежащие условия проживания малолетнему не созданы, порядок в квартире не поддерживается, продукты питания отсутствуют», — сообщается в публикации.

Ребенка госпитализировали. На данный момент правоохранители устанавливают причины произошедшего. По результатам назначенной проверки они примут необходимые меры.

Ранее в Москве женщина оставила в запертой квартире двух маленьких детей.