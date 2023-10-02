Офтальмолог и невролог объяснили, почему может дергаться глаз

Подергивание глаза может появиться из-за эмоционального перенапряжения и недостатка сна, заявили в беседе с «Газетой.Ru» невролог Галина Чудинская и офтальмолог Татьяна Шилова. Среди причин глазного тика Шилова также назвала интоксикацию организма.

«Обычно происходит подергивание нижнего века, иногда верхнего – это называется доброкачественной миокимией, то есть непроизвольное сокращение мышц глаза. Носит чисто невротический характер и, соответственно, связано с эмоциональным перенапряжением. Круговая мышца глаза не может полностью расслабиться и возникает это подергивание», — пояснила Чудинская.

С ней согласилась врач-офтальмолог Татьяна Шилова. Она добавила, что причиной подергивания века могут стать неправильно подобранные очки или линзы, а также злоупотребление кофе или алкоголем.

«Кофеин и интоксикация, вызванная высокими дозами алкоголя, влияют на нервную систему и могут стать причиной подергивания века. Также причиной нервно-мышечных нарушений может быть недостаток микроэлементов — кальция, магния, калия в организме», — обратила внимание Шилова.

Чтобы успокоить мышцу глаза, врач-офтальмолог рекомендовала грамотно распределять режим отдыха, больше времени отводить на сон.

«Могут помочь медитации, йога, прогулки на свежем воздухе. Правильное питание, сбалансированная диета, содержащая все необходимые для нас микроэлементы. Как правило, подергивание глаза проходит само собой и не требует активных медицинских вмешательств. Но если симптомы сохраняются или усиливаются, то, конечно, необходима консультация офтальмолога. Если нет глазной причины, то в этом случае поможет невролог», — заявила Шилова.

В качестве домашнего лечения можно попробовать легкие успокаивающие средства, например, чаи, порекомендовала невролог Чудинская.

«Если простые средства не помогают, тогда нужно обратиться за помощью к врачу-специалисту неврологу, который порекомендует препараты, которые улучшат эмоциональное состояние этого пациента», — заключила Чудинская.

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