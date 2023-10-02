Маркетплейс списал с жительницы Екатеринбурга 13 тысяч рублей за несуществующую покупку

Екатеринбурженка уже несколько дней не может вернуть деньги, которые случайно списал с ее счета маркетплейс. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в конце сентября, но известно об этом стало только сейчас. Женщина заметила, что с ее счета пропали около 13 тысяч рублей. Выяснилось, что онлайн-платформа для шопинга сняла с нее деньги за товары, которые россиянка только отложила в корзину, но не купила.

После этого екатеринбурженка обратилась в техническую поддержку, но обсуждение проблемы со специалистами не принесло результатов.

«Печально одной с маленьким ребенком без денег сидеть», — сообщается в публикации.

Журналисты связались с пресс-службой маркетплейса, где им заявили, что знают о ситуации. О том, решается ли вопрос, не сообщается.

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