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Под Краснодаром девушка ушла из дома после того, как отец не дал денег на салон красоты

Под Краснодаром школьница не получила денег на салон красоты и ушла из дома

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Depositphotos

В Краснодарском крае ищут девушку, которая ушла из дома после того, как отец не дал ей деньги на процедуры в салоне красоты. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в станице Стародеревянковской. Перед началом лета девушка договорилась с отцом, что на каникулах будет делать любые процедуры, но когда начнется учебный год, она откажется от салона.

Однако на выходных школьница снова попросила у отца деньги на манипуляции. После отказа она заявила, что не будет учиться и выполнять домашние дела.

Отец проигнорировал угрозы девушки, но, когда вечером вернулся домой, не обнаружил дочь дома. На телефонные звонки школьница также не отвечает.

На данный момент россиянку разыскивают.

Ранее в Петербурге подросток выскочил из машины отца и пропал.

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