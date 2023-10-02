Под Краснодаром девушка ушла из дома после того, как отец не дал денег на салон красоты

В Краснодарском крае ищут девушку, которая ушла из дома после того, как отец не дал ей деньги на процедуры в салоне красоты. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в станице Стародеревянковской. Перед началом лета девушка договорилась с отцом, что на каникулах будет делать любые процедуры, но когда начнется учебный год, она откажется от салона.

Однако на выходных школьница снова попросила у отца деньги на манипуляции. После отказа она заявила, что не будет учиться и выполнять домашние дела.

Отец проигнорировал угрозы девушки, но, когда вечером вернулся домой, не обнаружил дочь дома. На телефонные звонки школьница также не отвечает.

На данный момент россиянку разыскивают.

Ранее в Петербурге подросток выскочил из машины отца и пропал.