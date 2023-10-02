В Испании зафиксирован новый температурный рекорд

В Испании в начале октября зафиксирован новый температурный рекорд, сообщает Reuters со ссылкой на данные метеорологического агентства АЕМЕТ.

Согласно данным агентства, 1 октября 40% испанских метеостанций зафиксировали температуру выше +32°С. В первый день месяца температура на большей части Пиренейского полуострова оказалась выше на 7 — 14°С нормы для этого времени года.

Отмечается, что в городах Бадахоса и Монторо на юге Испании столбик термометра поднялся до +38°С и +38,2°С соответственно. В Мадриде температура составила +30°С.

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