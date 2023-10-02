Под Волгоградом мужчина, угрожавший сожительнице расправой, облил ее алкоголем и поджег

Житель Николаевского района Волгоградской области причинил партнерше телесные повреждения, попытавшись ее сжечь. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

1 октября в волгоградскую больницу доставили 38-летнюю женщину, пострадавшую от жестокости сожителя. Перед этим жительница Николаевска поссорилась с 45-летним гражданским супругом. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности — суд счел разумными опасения его близкой подруги за свою жизнь.

В этот раз, как установили правоохранители, ссора произошла во время застолья. Сожители распивали алкоголь, который злоумышленник в какой-то момент плеснул в лицо пострадавшей, а затем поднес к нему источник огня.

В настоящее время полицейские собирают информацию о происшествии и мотивах подозреваемого. Данных о его задержании пока не поступало.

Ранее в Ленобласти мужчина запер возлюбленную на даче и поджег дом.