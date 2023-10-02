В Москве начали тестировать оплату проезда по биометрии с помощью карты москвича

Оплату проезда по карте москвича с помощью биометрии начали тестировать в столичном метро и на МЦК, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что обладатели карты москвича смогут привязать ее к биометрии в приложении «Метро Москвы», а затем проходить через турникеты со специальным стикером, не прикладывая карту.

В эксперименте участвуют 100 пассажиров. Новой функцией сможет воспользоваться любой желающий.

Ликсутов подчеркнул, что эта система является полностью российской разработкой, имеющей банковский уровень защиты, все ее данные зашифрованы.

В правительстве РФ напомнили, что граждане смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях в личном кабинете на портале «Госуслуги».

По данным соцопросов, четвертая часть жителей Москвы — 26% заявили о готовности сдать свои биометрические данные для того, чтобы покупать алкоголь.

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