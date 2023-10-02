Российский авиаперевозчик возместит задержку рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности «Аэрофлот бонус», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании, в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством.

За задержку рейсов от 2 до 4 часов будет начисляться 2000 миль, а от 4 до 8 часов – 3000.

Если номер участника указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам, которым положена компенсация, необходимо зарегистрироваться в программе «Аэрофлот бонус» и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос.

«Дополнительная компенсация за задержку рейса милями «Аэрофлот бонус» — очередная мера авиакомпании, которая позволяет повысить уровень сервиса и лояльности наших пассажиров. Нововведение позволит нам увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, а также станет стимулом для нас — поддерживать неизменно высокий уровень пунктуальности», — отметил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Мили, начисленные в качестве компенсации, являются неквалификационными.