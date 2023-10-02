Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо преимущество российского бронежилета «Оберег»

Военный эксперт Кнутов назвал главную особенность российского бронежилета «Оберег»

Российские бронежилеты «Оберег» гораздо легче аналогов благодаря своему особому составу. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он объяснил, что отечественные «Обереги» созданы из специальных материалов.

«При производстве «Оберега» были использованы композитные материалы, керамика, особый целлофан. Он многослойный, за счет чего его вес значительно ниже, чем у обычных жилетов из бронепластин. Благодаря этому он должен пользоваться большой популярностью у наших военнослужащих», — отметил эксперт.

Он добавил, что если жилет совмещает в себе сразу легкость и прочность, то это главное. Но помимо базовых показателей, многое зависит от конструкции бронежилета: воротник, закрывает ли он бока, спину, насколько защищен живот. Кнутов заметил, что качественный бронежилет «спасает жизни бойцов на поле боя».

В свою очередь испытания «Ростеха» доказали, что «Оберег» более эффективный, чем его восточноевропейский и американский аналоги.

К слову, бойцы ВС РФ уже опробовали бронежилеты «Оберег», защищающие от снайперских пуль НАТО. Заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал, что жилеты испытывали как стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62х54мм, так и пулями более мощного калибра — 8,6 мм (.338 Lapua Magnum).

Ранее генеральный директор завода Павел Павленко в проекте «Наш краш» от «Ростеха» рассказал, что тульский завод «Октава» сейчас разрабатывает более легкую версию «Оберега», которая не уступает базовой модели в прочности.

До этого в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий