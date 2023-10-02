Названо преимущество российского бронежилета «Оберег»

Российские бронежилеты «Оберег» гораздо легче аналогов благодаря своему особому составу. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он объяснил, что отечественные «Обереги» созданы из специальных материалов.

«При производстве «Оберега» были использованы композитные материалы, керамика, особый целлофан. Он многослойный, за счет чего его вес значительно ниже, чем у обычных жилетов из бронепластин. Благодаря этому он должен пользоваться большой популярностью у наших военнослужащих», — отметил эксперт.

Он добавил, что если жилет совмещает в себе сразу легкость и прочность, то это главное. Но помимо базовых показателей, многое зависит от конструкции бронежилета: воротник, закрывает ли он бока, спину, насколько защищен живот. Кнутов заметил, что качественный бронежилет «спасает жизни бойцов на поле боя».

В свою очередь испытания «Ростеха» доказали, что «Оберег» более эффективный, чем его восточноевропейский и американский аналоги.

К слову, бойцы ВС РФ уже опробовали бронежилеты «Оберег», защищающие от снайперских пуль НАТО. Заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал, что жилеты испытывали как стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62х54мм, так и пулями более мощного калибра — 8,6 мм (.338 Lapua Magnum).

Ранее генеральный директор завода Павел Павленко в проекте «Наш краш» от «Ростеха» рассказал, что тульский завод «Октава» сейчас разрабатывает более легкую версию «Оберега», которая не уступает базовой модели в прочности.

До этого в России создали новую систему подавления дронов.