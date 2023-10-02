Нутрициолог опровергла миф о выработке витамина D от солнца

Витамин D на самом деле не синтезируется в организме человека от солнечного света, мнение об этом – не более, чем всеобщее заблуждение, заявила нутрициолог Лариса Никитина. Витамин группы D является незаменимым прогормоном, объяснила она в беседе с Pravda.Ru.

«К сожалению, у людей существует большое заблуждение, что мы же на солнышке были этим летом. Ребята, читайте статистику. У жителей Арабских Эмиратов один из самых низких показателей уровня витамина D», — сказала Никитина.

После 35-40 лет, по ее словам, витамин D от солнца не усваивается вообще – независимо от количества проведенного на солнце времени.

Помимо этого, многим людям в усвоении витамина препятствуют генетические проблемы, поэтому для его компенсации организму нужно помогать, отметила Никитина. Так, кому-то следует принимать витамин D в форме капель, кому-то – растворимый в воде, а кому-то лучше восполнить его дефицит с помощью уколов.

Получить витамин с пищей невозможно, подчеркнула врач. «Чтобы набрать суточную норму витамина D вам надо съесть килограмма три лосося, выращенного в естественных условиях, сколько-то банок печени трески, килограмма четыре, по-моему, листового салата и дальше по списку. Или три килограмма сметаны», — пояснила Никитина.

Напомним, по данным медиков, недостаток витамина D может быть связан с повышенной тревожностью и депрессией. Он играет роль в регуляции настроения и имеет важное значение для нормального функционирования нервной системы.

Эксперты ранее рассказали о диете, способной улучшить работу мозга. Она должна включать в себя продукты питания, богатые витаминами (в особенности B6 и B12), железом, магнием, цинком и жирными кислотами омега-3.