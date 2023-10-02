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В Одессе проголосовали за сохранение названия площади Льва Толстого

Газета «Думская»: одесситы проголосовали за сохранение названия площади Толстого

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Serg Smith/Wikimedia Commons

Жители Одессы проголосовали за сохранение названия площади Льва Толстого, пишет местное украинское издание «Думская».

Согласно информации издания, жители Одессы не поддержали переименование площади Льва Толстого в площадь одного из основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима.

«Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима», — говорится в сообщении издания.

До этого депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что министр образования Украины Оксен Лисовой подписал указ, по которому теперь слова «Российская Федерация» необходимо писать с большой буквы.

Мэр города Одесса Геннадий Труханов также заявлял, что памятник поэту Александру Пушкину в центре города не следует демонтировать, а участь стоит решать непосредственно самим одесситам. Памятник устанавливали одесситы на собранные средства.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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