В Одессе проголосовали за сохранение названия площади Льва Толстого

Жители Одессы проголосовали за сохранение названия площади Льва Толстого, пишет местное украинское издание «Думская».

Согласно информации издания, жители Одессы не поддержали переименование площади Льва Толстого в площадь одного из основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима.

«Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима», — говорится в сообщении издания.

До этого депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что министр образования Украины Оксен Лисовой подписал указ, по которому теперь слова «Российская Федерация» необходимо писать с большой буквы.

Мэр города Одесса Геннадий Труханов также заявлял, что памятник поэту Александру Пушкину в центре города не следует демонтировать, а участь стоит решать непосредственно самим одесситам. Памятник устанавливали одесситы на собранные средства.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».