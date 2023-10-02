В Крыму кабан-пловец напугал отдыхающих на пляже

Дикий кабан выплыл из моря на пляж в поселке городского типа Мирный в Крыму и распугал отдыхающих. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

«Наблюдали за странным дельфином с нетипичной манерой плавания ... Как, откуда, почему – загадка. Но вот такой удивительный пловец прибился сегодня к нашему берегу», — рассказали очевидцы.

На видеозаписи, снятой отдыхающими, видно, как кабан подплывает к берегу, а затем начинает бежать в сторону людей, которые, испугавшись, разбежались в стороны. Что стало дальше с животным, неизвестно.

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