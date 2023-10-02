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В Нижегородской области заведующая детсадом лишилась работы из-за слитых приватных фото

Россиянка опубликовала личные фото любовницы мужа и лишила соперницу работы

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Shutterstock

В Кулебаках Нижегородской области заведующая детским садом ушла с работы после скандала с публикацией ее интимных фото в открытом доступе. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Местная жительница узнала об измене мужа и решила отомстить сопернице. Она нашла в телефоне супруга его переписку с любовницей и распространила ее приватные фото в социальных сетях. Горожане быстро узнали в женщине на снимках заведующую детским садом.

После разразившегося в связи с публикацией скандала пострадавшая приняла решение уйти с работы и взяла административный отпуск. По данным канала, женщина уже заявила в полицию на факт нарушения неприкосновенности частной жизни.

О проверке по факту произошедшего в полиции города пока не сообщали.

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