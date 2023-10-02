Экс-главу свердловского ГУВД похоронят с воинскими почестями

Прощание с бывшим главой свердловского ГУВД генерал-лейтенантом Владимиром Воротниковым пройдет 4 октября в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых.

«После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проследует на Широкореченское кладбище Екатеринбурга, где состоятся похороны», — заявил Горелых.

Он отметил, что церемония пройдет с воинскими почестями, с оркестром, под троекратный оружейный салют.

Воротников скончался в медицинском учреждении 1 октября. По данным URA.RU, экс-глава свердловского ГУВД перенес инсульт и лежал в реанимации в тяжелом состоянии.

12 сентября сообщалось, что бывший вице-губернатор Петербурга по ЖКХ Анатолий Повелий скончался в возрасте 59 лет. Свой пост Повелий занимал с 2021 года по 4 сентября 2023 года и оставил по болезни. В администрации Санкт-Петербурга чиновник начал работать в 2013 году, где он успел поработать главой одного из районов, а также членом городского правительства.

Ранее в Екатеринбурге мужчина обокрал 92-летнюю пенсионерку, но часть денег оставил на похороны.