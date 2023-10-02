Мэра Тулуна заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

Мэра города Тулуна Юрия Кариха увезли на допрос из-за подозрения в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, в кабинете у чиновника прошли обыски, и правоохранители изъяли все обнаруженные документы. Утверждается также, что на Кариха возбудили уголовное дело, а его самого задержали и увезли в Иркутск на допрос.

Официального подтверждения факта задержания со стороны правоохранителей нет. В то же время губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил в своем Telegram-канале, что Следственный комитет действительно допрашивает Кариха по делу о переселении граждан из аварийного жилья, а также с подтопленных территорий, однако мэр пока не задержан.

Юрий Карих избирался мэром Тулуна дважды, оба раза от «Единой России», — в 2010 и 2014 годах. В 2013 году его признали виновным в мошенничестве и назначили чиновнику штраф 50 тыс. рублей, сообщал «МК Байкал», после чего Карих сложил полномочия, но потом все равно успешно переизбрался.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 18 человек будут судить по делу о мошенничестве со страховщиками.