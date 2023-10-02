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В Ростове-на-Дону обнародовали детали дела о пытках на допросах сотрудником ФСБ

В Ростове-на-Дону судят сотрудника ФСБ, подозреваемого в применении пыток

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Южный окружной военный суд обнародовал детали уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Владимира Козака, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда, сообщает портал 161.ru.

По версии следствия, проводя допросы, Козак применял насилие и пытки.

Суд обвинил подозреваемого в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с особой жестокостью, которое привело к смерти потерпевшего.

СМИ уточняет, что окружной суд рассматривал апелляцию на изменение меры пресечения Козаку: его адвокат просил переместить обвиняемого из СИЗО под наблюдение командования воинской части. Суд отказал защите, мотивируя тем, что обвиняемый, являясь сотрудников ФСБ, может скрыться от правосудия, использовав служебное положение.

В марте сообщалось, что в Северодвинске против гаишников возбудили уголовное дело за то, что они задержали помощника военного прокурора во время рейда на пьяных водителей.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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