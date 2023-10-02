Парк крупнейших авиакомпаний к 2030 году будет состоять на 50% из российских самолетов

Доля российских самолетов в парке крупнейших авиакомпаний РФ к 2030 году составит не менее 50%. Это отметили в материалах к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

«Удовлетворение потребностей внутрироссийских перевозок за счет авиационной техники российского производства с достижением к 2030 году долей самолетов и вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков не менее 50% и 90% соответственно», — отметили в паспорте госпрограммы по развитию авиапромышленности.

Также в документе уточнили, что доля отечественных самолетов уже достигла 14% в 2022 году и достигнет 20% в 2025 году и 22% в 2026 году. Что касается вертолетов российского производства, то в 2022 году их доля составила 87,5%, в 2025 году ожидается 88,4%, а в 2026 году — 88,5%.

13 августа стало известно, что Россия и Белоруссия готовятся приступить к созданию совместного пассажирского самолета. Его создание и производство находятся на стадии межправительственного согласования, заявил главный инженер барановичского предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин.

Ранее полностью импортозамещенный российский самолет SJ-100 прошел испытания в Комсомольске-на-Амуре.