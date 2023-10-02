Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Парк крупнейших авиакомпаний к 2030 году будет состоять на 50% из российских самолетов

Доля российских самолетов в парке авиакомпаний РФ составит 22% в 2026 году

close
100%
Toby Melville/Reuters

Доля российских самолетов в парке крупнейших авиакомпаний РФ к 2030 году составит не менее 50%. Это отметили в материалах к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

«Удовлетворение потребностей внутрироссийских перевозок за счет авиационной техники российского производства с достижением к 2030 году долей самолетов и вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков не менее 50% и 90% соответственно», — отметили в паспорте госпрограммы по развитию авиапромышленности.

Также в документе уточнили, что доля отечественных самолетов уже достигла 14% в 2022 году и достигнет 20% в 2025 году и 22% в 2026 году. Что касается вертолетов российского производства, то в 2022 году их доля составила 87,5%, в 2025 году ожидается 88,4%, а в 2026 году — 88,5%.

13 августа стало известно, что Россия и Белоруссия готовятся приступить к созданию совместного пассажирского самолета. Его создание и производство находятся на стадии межправительственного согласования, заявил главный инженер барановичского предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин.

Ранее полностью импортозамещенный российский самолет SJ-100 прошел испытания в Комсомольске-на-Амуре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий