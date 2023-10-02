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В Херсоне поврежден объект транспортной инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден объект транспортной инфраструктуры

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bbbreaking/Telegram

После взрывов поврежден объект в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в социальных сетях.

По его данным, взрыв на объекте транспортной инфраструктуры произошел в понедельник, 2 октября, утром в 10:00, более подробная информация уточняется.

До этого спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне нанесен удар рядом с объектом транспортной инфраструктуры. Ночью был прилет по цеху предприятия.

Также 2 октября украинские СМИ и власти Херсонской области несколько раз сообщали о взрывах в Херсоне.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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