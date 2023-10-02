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Врач назвала сочетание продуктов, которое ускорит обмен веществ

Врач Королева: сочетание мяса и овощей ускорит обмен веществ

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Depositphotos

Мясо в сочетании с овощами поможет ускорить обмен веществ. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Чтобы похудеть, источники полноценного белка нужно обязательно сочетать с растительными волокнами. Белок — это птица, мясо, рыба. Растительные волока — это овощные гарниры и зеленые салаты», — пояснила специалист.

По ее словам, организму требуется затратить много энергии для того, чтобы переработать эти продукты. Это позволяет повысить скорость обмена веществ. Помимо этого, сочетание мяса и овощей насытит организм витаминами и полноценным белком, необходимым для построения мышечной ткани, заключила Королева.

Ученые из школы диетологии и политики Фридмана при Университете Тафтса (США) до этого обнаружили, что употребление фруктов и овощей оказывает положительное влияние на кардиометаболическое здоровье. Эти продукты нормализуют уровень сахара в крови, снижают давление и эффективны в борьбе с ожирением.

Ранее был назван орех, помогающий похудеть.

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