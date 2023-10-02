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Двух подростков ударило током на крыше грузового вагона поезда в Воронежской области

В Воронежской области подростки попали в больницу после фото на крыше поезда

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Западное МСУ на транспорте СК России

Двух 16-летних подростков, забравшихся на грузовой вагон, ударило током в Россоши, дети госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Компанию 16-летних подростков — двух парней и девушку — заметили в северной части станции Россоши в Воронежской области. Двое школьников забрались на крышу грузового вагона поезда ради селфи, в какой-то момент их ударило током.

Несовершеннолетних с электротравмами госпитализировали в ближайшую больницу. По факту травмирования детей на железной дороге проверку проводит следственное управление на транспорте, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее школьница попала в реанимацию, пытаясь сделать селфи на железной дороге.

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