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В Печоре полицейский избил местного жителя за личные вещи в цвет украинского флага

В Печоре полицейский избил местного жителя за желтые и синие вещи на балконе

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Печоре полицейский избил местного жителя за желтые и синие вещи на балконе, решив, что тот намеренно их туда положил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение полномочий» на уже бывшего полицейского — 25-летнего Дениса Э. и его друга — 23-летнего Илью З.

По версии следствия, вечером 8 июня 2023 года правоохранитель увидел из окна своей квартиры, что на балконе в доме напротив лежат несколько вещей, окрашенных в желтые и синие цвета. Решив, что это сделано нарочно, он позвал с собой приятеля, и они вместе отправились выяснять отношения с владельцем квартиры — 27-летним машинистом РЖД Николаем Л.

Когда Николай Л. открыл дверь, мужчины сразу повели его на балкон. После недолгого разговора полицейский перевалил владельца квартиры через перила и угрожал скинуть его вниз. Спустя время злоумышленники втащили мужчину назад и избили, пишет Baza.

В сентябре в крымском городе Бахчисарае суд оштрафовал 28-летнего жителя города на 30 тысяч рублей за татуировку с гербом Украины.

Ранее жителя Подмосковья возмутил похожий на герб Украины логотип швейного цеха.

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