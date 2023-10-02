В Карабахе повалили второй по величине в Европе крест

В окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе повалили 50-метровый крест, который являлся вторым по величине в Европе. Видео с упавшим крестом опубликовал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Видео, как указано в титрах, снято 29 сентября. На нем виден вертолет, который пролетает на фоне креста. Затем другой отрывок, где крест уже лежит на земле.

Крест был установлен в 2017 году на одном из холмов у карабахского села Дашушен в память об армянских военнослужащих.

Ранее в правительстве Армении сообщили, что почти все армяне, желающие переехать в страну из Нагорного Карабаха, сделали это. По данным властей, в Армению въехали больше 100 тыс. человек. Власти помогают с транспортом, деньгами и размещением. Премьер Армении Никол Пашинян считает, что в Карабахе совсем не останется армян.

Президент непризнанного Нагорного Карабаха ранее подписал указ, из которого следует, что республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.