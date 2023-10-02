Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Египте сгорело здание полиции

РИА Новости: в египетской Исмаилии сгорело здание управления безопасности

Здание управления безопасности Египта (полиции) в городе Исмаилия в 70 километрах от Порт-Саида полностью сгорело. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул на нескольких этажах восьмиэтажного здания.

Египетское издание Youm7 сообщило о попытках Сил гражданской обороны взять возгорание под контроль и предотвратить распространение огня, при этом официального заявления о причине возникновения пожара пока не было.

Город Исмаилия находится на озере Тимсах и входит в систему обслуживания Суэцкого канала. Он является центром одноименной мухафазы. Его население составляет около 250 тыс. человек.

31 августа в ЮАР произошел масштабный пожар в многоэтажном доме в Йоханнесбурге. Огонь охватил жилой четырехэтажный дом на перекрестке улиц Дельверс и Альбертс. Пожар начался в 1:30 по местному времени (0:30 мск). Причина возгорания была неизвестна.

Ранее в Египте после пожара на катере пропали трое британских туристов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий