В Египте сгорело здание полиции

Здание управления безопасности Египта (полиции) в городе Исмаилия в 70 километрах от Порт-Саида полностью сгорело. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул на нескольких этажах восьмиэтажного здания.

Египетское издание Youm7 сообщило о попытках Сил гражданской обороны взять возгорание под контроль и предотвратить распространение огня, при этом официального заявления о причине возникновения пожара пока не было.

Город Исмаилия находится на озере Тимсах и входит в систему обслуживания Суэцкого канала. Он является центром одноименной мухафазы. Его население составляет около 250 тыс. человек.

31 августа в ЮАР произошел масштабный пожар в многоэтажном доме в Йоханнесбурге. Огонь охватил жилой четырехэтажный дом на перекрестке улиц Дельверс и Альбертс. Пожар начался в 1:30 по местному времени (0:30 мск). Причина возгорания была неизвестна.

Ранее в Египте после пожара на катере пропали трое британских туристов.