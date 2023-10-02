По обвинению в вербовке в «Азов»* был арестован житель Подмосковья

47-летний житель Подмосковья Михаил Дарий, обвиняемый в вербовке с помощью интернета боевиков в украинский батальон «Азов» (организация запрещена в России), был арестован по решению суда, сообщает ТАСС.

Басманный суд Москвы заключил Дария под стражу до 9 ноября 2023 года. Ходатайство обвиняемого об избрании иной меры пресечения было оставлено без удовлетворения.

В отношении Дария Следственный комитет России возбудил уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности с использованием интернета. Ему вменяется в вину два эпизода преступной деятельности. По версии следствия, Дарий, являющийся членом «Азова», пытался склонить к участию в террористической деятельности не менее 12 человек.

Сам подследственный признал частично свою вину, при этом подчеркнув, что лично не является участником каких-либо террористических организаций, в том числе и «Азова».

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд заочно назначил шесть лет колонии строго режима одному из руководителей крымско-татарского телеканала ATR Айдеру Муждабаеву, обвиняемому в призывах к терроризму.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».