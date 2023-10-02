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На северо-востоке Мексики обрушилась крыша церкви

В мексиканском городе Сьюдад-Мадеро обрушилась крыша церкви

В мексиканском штате Тамаулипас, расположенном на севере-востоке страны, во время церковной службы произошло обрушение крыши храма, сообщает газета Universal.

Инцидент произошел в городе Сьюдад-Мадеро. В церкви Санта-Крус в присутствии значительного количества людей происходила церемония крещения. Внезапно крыша церкви обрушилась. Десятки человек получили травмы. Часть прихожан оказалась под завалами.

В настоящие время экстренные службы проводят спасательную операцию. На месте трагедии собралось большое количество горожан, чьи родственники находились в церкви.

Ранее сообщалось, что гигантские трещины протяженностью более 270 км появились в штатах Аризона, Юта и Калифорния. Отмечается, что трещины представляют серьезную опасность, поскольку могут привести к обрушению зданий, повреждению дорог и мостов и заслуживают внимания. Разломы могли появиться из-за широкого использования поземных вод, которые играют важную роль в обеспечении населения питьевой водой.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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