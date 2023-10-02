На северо-востоке Мексики обрушилась крыша церкви

В мексиканском штате Тамаулипас, расположенном на севере-востоке страны, во время церковной службы произошло обрушение крыши храма, сообщает газета Universal.

Инцидент произошел в городе Сьюдад-Мадеро. В церкви Санта-Крус в присутствии значительного количества людей происходила церемония крещения. Внезапно крыша церкви обрушилась. Десятки человек получили травмы. Часть прихожан оказалась под завалами.

В настоящие время экстренные службы проводят спасательную операцию. На месте трагедии собралось большое количество горожан, чьи родственники находились в церкви.

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