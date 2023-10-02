Россияне рассказали, какие слушают подкасты

Абсолютное большинство (92%) россиян, которые слушают подкасты, делают это на смартфонах, меньше половины (41%) — на ноутбуке, 24% — на планшете, а 22% — на «умной» колонке. Это показало совместное исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большая часть (41%) опрошенных слушают подкасты от 30 минут до 1 часа в день, 31% — от 10 до 30 минут, а 19% тратят на подкасты от часа до трех.

Что касается продолжительности подкастов, треть (33%) респондентов предпочитают подкасты длительностью от 10 до 30 минут, 25% — от 5 до 10 минут и 23% — от 30 минут до 1 часа. Только 11% слушают подкасты менее 5 минут, а еще 7% готовы посвятить этому занятию 1-2 часа своего времени.

Большинство (62%) респондентов слушают подкасты в свободное время, чуть больше половины (53%) — во время домашних дел (приготовление пищи, уборка), 42% — в дороге и по 32% — во время еды и на прогулке. Реже прослушивают подкасты перед сном (28%), на работе (19%), на тренировке (17%).

Аналитики также узнали, почему россияне слушают подкасты. Так, большинство (66%) хотят изучить что-то новое, 52% включают их фоном во время дел, 47% с помощью подкастов следят за новостями по интересующим темам. Слушают подкасты для расширения кругозора 43%, для расслабления и отвлечения — 34%, еще 34% — для развлечения и 27% — как альтернативную замену музыки.

Большинство (85%) респондентов считают, что для подкаста важны актуальная тема и интересные факты, для 48% важен юмор, тоже для 48% — понятность и доступность темы. Также 47% отмечают наличие экспертного мнения, 39% хотели бы послушать мнения из разных источников, например, в формате диалога (29%), а 13% считают обязательным присутствие медийной личности.

В топ-10 тем для подкастов, которые чаще всего слушают россияне, вошли: здоровье и медицина — 49%; психология и саморазвитие — 47%; деньги и финансы — 45%; история — 43%; искусство, культура, музыка — 42%; игры, кино, развлечения — 41%; дети, семья, воспитание — 40%; путешествия — 36%; новости и политика — 36%; образование и наука — 34%.

Любопытно, что 39% опрошенных нейтрально относятся к рекламе в подкастах, 33% — в целом положительно и меньше трети (27%) — скорее негативно.

Об интересных подкастах россияне узнают через рекомендации платформы (47%), от друзей и знакомых (43%), от блогеров и инфлюенсеров (35%), из рекламы (32%), от коллег по работе (21%), от семьи (16%), от партнера (13%).

Большинство (62%) респондентов не готовы оплачивать прослушивание подкастов, а четверть (25%) готовы платить, если сумма будет небольшой. Всего 8% готовы оплачивать прослушивание подкаста, а 5% уже делали перевод средств.

Из 38% готовых оплачивать прослушивание подкастов большинство (67%) готовы потратить на это до 500 рублей, 18% — от 500 до 1000 рублей, а 8% — от 1000 до 3000 рублей.

Интересно, что оплачивать свой любимый подкаст в случае его монетизации в целом готовы 47% слушателей, 35% — перейдут на бесплатные, а 17% откажутся от прослушивания подкастов.

Также мы спросили респондентов, хотели бы они создать свой собственный подкаст. Большинство (60%) не выражают такого желания. Среди 40% в целом желающих создать свой подкаст, 20% не знают, с чего начать, 11% не имеют для этого свободного времени, 6% в поиске темы и команды, а 3% ведут подготовку к запуску.

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