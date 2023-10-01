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Дерматолог оценила эффективность хлоргексидина в борьбе с акне

Дерматолог Петросова заявила, что хлоргексидин может спровоцировать высыпания

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Илья Наймушин/РИА Новости

Протирание лица раствором хлоргексидина при акне может привести к нарушению защитного барьера кожи, вызвать сухость и спровоцировать появление новых высыпаний, заявила «Газете.Ru» врач-дерматолог Инна Петросова. По ее словам, люди протирают лицо хлоргексидином в надежде, что антисептик подавит активность бактерий, вызывающих угри.

«Хлоргексидин — это антисептическое средство, которое может воздействовать на различные виды бактерий на коже. Протирая кожу хлоргексидином, мы воздействуем на бактерии, необходимые коже, и на те, которые могут вызывать различные воспаления. Когда люди видят у себя на коже угри, которые проявляются как гнойнички, они начинают использовать хлоргексидин, считая, что этот антисептик может подавить активность бактерий. Но природа возникновения угрей более сложная, чем просто активность бактерий на коже, мы не сможем справиться с ней только лишь хлоргексидином. Единственное, чего можем добиться в этом случае — нарушения микрофлоры нашей кожи, вызвать сухость ее, и тем самым нарушить ее защитный слой, привести к еще большему количеству угрей и развитию дерматита», — сказала она.

Ранее дерматолог дала советы по уходу за кожей осенью.

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