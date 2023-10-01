В Москве двое жителей Ингушетии приставали к прохожим с объятиями и были задержаны

Двое молодых людей из Ингушетии и уроженец Москвы напали на прохожего за отказ ответить на предложение обняться. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Приехавшие по вызову к одному из московских кафе полицейские задержали 18-летнего и 21-летнего уроженцев Ингушетии и 18-летнего москвича за приставания к местным жителям и хулиганство. На задержанных составили протоколы об административном нарушении.

Правоохранители выяснили, что юноши не давали пройти прохожим, задерживая их объятиями. Отказавшийся обниматься мужчина получил от одного из хулиганов удар кулаком в голову.

В ближайшее время молодых людей привлекут к ответственности.

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