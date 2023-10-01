Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве двое жителей Ингушетии приставали к прохожим с объятиями и были задержаны

Пристававших с объятиями к москвичам троих мужчин задержали за хулиганство

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Двое молодых людей из Ингушетии и уроженец Москвы напали на прохожего за отказ ответить на предложение обняться. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Приехавшие по вызову к одному из московских кафе полицейские задержали 18-летнего и 21-летнего уроженцев Ингушетии и 18-летнего москвича за приставания к местным жителям и хулиганство. На задержанных составили протоколы об административном нарушении.

Правоохранители выяснили, что юноши не давали пройти прохожим, задерживая их объятиями. Отказавшийся обниматься мужчина получил от одного из хулиганов удар кулаком в голову.

В ближайшее время молодых людей привлекут к ответственности.

Ранее студента карельского колледжа отчислили за шутку на линейке 1 сентября.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий