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Жителям Смоленска рекомендовали оставаться дома из-за атак украинских БПЛА

Мэр Смоленска Новиков призвал жителей не покидать свои дома из-за дронов ВСУ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Мэр Смоленска Александр Новиков призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать свои дома без крайней необходимости в связи с попытками украинских беспилотников атаковать город. Об этом глава населенного пункта написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время сотрудники оперативных служб принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. При этом Новиков попросил людей не приближаться к местам падения дронов, а также не мешать работе экстренных служб.

«Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок», — добавил мэр Смоленска.

Как подчеркнул глава города, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из жителей не пострадал. В то же время он рекомендовал гражданам воздержаться от публикации в сети фотографий и видео с украинскими беспилотниками и работой российских средств противовоздушной обороны (ПВО)

Утром 1 октября губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в регионе сработала система ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Согласно полученной информации, в небе над Смоленском и пригородами были нейтрализованы пять украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в небе над Белгородской областью.

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