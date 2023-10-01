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Ортопед рассказал, в какой обуви не стоит заниматься ходьбой

Ортопед Третьяков рассказал, что для занятий ходьбой не подходит обувь на каблуке

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Depositphotos

Во время неправильной спортивной ходьбы можно повредить голеностопный сустав и стопу. Об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед Антон Третьяков.

«Во время ходьбы можно получить травмы. Как правило, это травмы, связанные с повреждениями связочного аппарата голеностопного сустава и стопы» — сказал он.
По словам специалиста, для занятий ходьбой следует выбрать спортивную обувь с ортопедической стелькой или с амортизацией.

«Для занятия ходьбой, конечно же, не подходит модельная обувь, в том числе на небольшом каблуке. Лучше подбирать не просто спортивную обувь — кроссовки, кеды, — а обувь с ортопедической стелькой, также подходит амортизирующая спортивная обувь», — пояснил он.

1 октября отмечается Всероссийский день ходьбы. Мероприятия, приуроченные к празднику, проходят в стране ежегодно в первые выходные октября с 2015 года.

Ранее ученые заметили, что при ходьбе пешком задействуется особая часть мозга.

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