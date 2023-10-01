Диетолог — о праноедении: на том свете начнем

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Газетой.Ru» предостерегла россиян от праноедения (солнцеедения) — в индийской философии праноедами называют людей, которые якобы могут обходиться без пищи и воды. По словам врача, какое-то время без воды могут обойтись только йоги — но они учатся этому всю жизнь.

«Праноедение — такое направление, где питание якобы энергией солнца. Под это подведены резервные возможности организма, которые открываются у человека в каких-то экстремальных ситуациях. Эти люди, как правило, долго тренируются. В Индии я видела похожих людей, но там это все сочетается с медитацией, с определенными практиками. Они фактически перестраивают свой мозг, организм начинает подстраиваться этот стиль жизни. Этим нужно заниматься 24 часа в сутки, и ночью в том числе. Они не солнцем, конечно, питаются. Но могут длительное время обходиться без тех вещей, без которых мы в нашем социуме обойтись не можем. Поэтому, если человек не родился в Индии, не живет в этом — «Москвич» никогда не будет гоночной машиной, как бы его не обвешивали снаружи. Гонку он вряд ли выиграет. В наших реалиях, с нашей генетикой, с нашим образом жизни, с нашей иммунной системой, с нашим пищеварительным трактом, с нашим выделением тех или иных гормонов достигнуть такого состояния, когда мы можем безболезненно обходиться некоторое время на голодании и «питаться» только солнцем или какими-то энергиями, практически нереально», — рассказала Соломатина.

Диетолог добавила, что полный отказ от еды приведет к многочисленным сбоям в организме и он начнет «есть сам себя».

«К человеку есть некая «инструкция». Он должен получать определенное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, микро и макроэлементов. Просто брать и привносить что-то из культуры других людей нереально, тем более такое экстремальное. Организм может как-то скомпенсировать за счет своих резервов, но резервы не бесконечны. Когда человек начинает голодать, то он сбивает циркадные ритмы, не вырабатываются определенные вещества. Сбой по всем обменным процессам. Страдает желудочно-кишечный тракт. Желудочный сок выработался, переваривать нечего — будем переваривать собственный желудок. Если организм недополучит вовремя строительного материала, то где ему брать строительные материалы? Он начнет разрушать сам себя: мышцы, кости, сердце, печень, почки. Наступает просто коллапс», — объяснила врач.

Соломатина отметила, что «питаться энергией солнца» могут только бестелесные существа. Для обычных людей это может закончиться «в лучшем случае» инвалидностью.

«Йоги могут силой мысли понижать температуру тела или впадать в определенный анабиоз — у них замедляются обменные процессы, и они не так расходуют энергию. Мы не можем. Даже и пробовать не стоит, потому что мы можем получить в лучшем случае инвалидность, которую потом придется всю жизнь компенсировать таблетками и мучаться. В худшем случае человека просто не станет. Когда человек недополучает каких-то необходимых веществ, то идут разрушения со стороны нервной системы, мозга. Человек сделан «по образу и подобию», но все-таки в нем очень много животного. Это не бестелесное существо. Чтобы пока не торопить, а пройти жизненный путь с тем телом, которое нам досталось, нам дали инструкцию, как себя вести. А уже потом когда-то на том свете, наверное, выдадут другую инструкцию — тогда и будем праноедами», — заключила она.

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