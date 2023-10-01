В Госдуме рассказали о налогах на бани для владельцев дачных участков

Владельцы дачных участков в соответствии с российским законодательством обязаны платить налог на бани, сараи и туалеты. Однако в некоторых случаях у них есть возможность этого не делать, передает РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова.

Парламентарий отметил, что налог платится, если на участке есть хозяйственные постройки. Главный признак таких сооружений — наличие прочного фундамента, уточнил законодатель.

Если баня или сарай не имеют фундамента и могут быть легко перенесены в другое место, то их уже нельзя считать объектами капитального строительства. В таком случае, как сказал собеседник агентства, налог с граждан взиматься не будет.

Он подчеркнул, что Росреестр также внес свои разъяснения по данному поводу. Согласно информации ведомства, при наличии у хозяйственной постройки всех признаков капитального объекта его необходимо зарегистрировать и легализовать.

«Статья 407 НК РФ (Налоговый кодекс РФ — «Газета.Ru») освобождает граждан от уплаты налога на одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 кв. м», — добавил Гаврилов.

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