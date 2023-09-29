Из Музея артиллерии в Петербурге украли советские ордена на миллионы рублей

В Санкт-Петербурге из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ воры похитили более 30 ценных экспонатов. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ущерб, нанесенный музею, составил около 5 млн рублей. Среди утраченных экспонатов есть орден маршала артиллерии Василия Казакова.

Как рассказали работники музея, 24 сентября награды были на месте, пропажа обнаружилась 28 сентября.

СК возбудил после кражи экспонатов уголовное дело.

Ранее украденную в 1959 году картину нашли на аукционе в Нидерландах.