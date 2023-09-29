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Четыре самолета «Уральских авиалиний» задержали в Домодедово

В Домодедово задержали сразу четыре рейса «Уральских авиалиний»

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Shutterstock

В аэропорту Домодедово задержали четыре рейса «Уральских авиалиний». Об этом сообщает MSK1.RU.

По данным издания, 29 сентября в Домодедово задержали четыре рейса «Уральских авиалиний» — в Калининград, Грозный, Сочи и Минеральные Воды. Пассажиры сообщают, что никаких оповещений о задержках им не поступало.

Задержки вылета составили от 20 минут до четырех часов, отмечает MSK1.RU. Пассажиры пожаловались, что их об этом не предупредили — люди вынуждены ожидать в аэропорту.

Представитель авиакомпании пояснил, что один из рейсов задержали из-за технической неисправности. В пресс-службе «Уральских авиалиний» ситуацию прокомментировать затруднились, передает издание.

Ранее у самолета рейса Анталья – Уфа произошла разгерметизация салона в полете.

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