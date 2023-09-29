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В Ангарске местные жители едва не отравились ядовитыми парами хлора

В Иркутской области произошел выброс ядовитых паров хлора

В Иркутской области местные жители почувствовали проблемы с дыханием после того, как в гаражах неподалеку произошел выброс ядовитого газа. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в Ангарске. В гаражных блоках хранились емкости, в которых было вещество с содержанием хлора. Такую смесь специалисты используют для того, чтобы обеззараживать бассейны.

По неизвестной на данный момент причине, в одной из емкостей произошла реакция с выбросом вещества. Местные жители быстро заметили произошедшее, так как некоторым стало сложно дышать.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на место и провели все необходимые мероприятия для того, чтобы остановить распространение вещества.

Во время инцидента никто не отравился хлором, так как ветер не дул в сторону домов.

Ранее в Сергиевом Посаде тренер и трое детей отравились хлором в бассейне.

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