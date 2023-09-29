Эксперт «Дигории» рассказал о развитии волонтерства в России

Седьмой Всероссийский форум «серебряных» добровольцев выступит платформой для обсуждения развития «серебряного» волонтерства в России. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

По его словам, форум позволит усовершенствовать каналы коммуникации между гражданским обществом и органами власти.

«Это специализированная площадка для выработки конкретных идей и обмена лучшими региональными практиками по вовлечению граждан старшего возраста в волонтерскую деятельность. Форум вновь станет символом диалога поколений и триумфа гражданской солидарности в вопросе развития добровольчества в России», — отметил он.

Лунев подчеркнул, что в мире нет аналогов института «серебряных добровольцев» с подобной вовлеченностью и результатами деятельности.

«В движении задействованы все субъекты РФ, что говорит о колоссальном интересе со стороны граждан по всей стране. Государство откликается на этот запрос и создает необходимые условия для комфортной деятельности волонтеров старшего поколения. Движение «Мы вместе», поддержанное президентом и платформа Добро.ру оказывают организационную и информационную поддержку «серебряного» добровольчества», — добавил он.

По мнению эксперта, волонтерство в России приобретает все более инклюзивный характер. В нем нет физических или возрастных преград, а каждый может помочь любым доступным ему способом. Кроме того, он отметил, что граждане с ограничениями по здоровью могут производить блиндажные свечи, шить балаклавы для фронта или сортировать письма поддержки, поступающие со всей России.

«Волонтеры пенсионного возраста могут заниматься экотуризмом, подразумевающим путешествия, совмещенные с работами по озеленению заповедных территорий. Проект предлагает множество способов совмещать активный образ жизни с возможностью поддерживать общение, расширять социальные контакты и помогать нуждающимся. «Серебряное» волонтерство позволяет реализовывать свое желание приносить пользу обществу после ухода с профессиональных производств», — заключил Лунев.