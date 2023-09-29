В Воронежской области юноша загорелся, когда попытался задуть свечи на торте

В Воронежской области подросток вспыхнул огнем в свой день рожденья. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в селе Устье. Помимо украшений и других атрибутов праздника, знакомые подготовили имениннику муку.

Когда 17-летнему юноше вынесли торт с крупной свечкой, он хотел принять его, но находившийся за спиной друг высыпал муку из пакета на молодого человека. В результате он воспламенился.

Именинник не пострадал из-за того, что до этого его облили шампанским. Таким образом, огонь быстро потух. Из-за инцидента он лишился только куртки и после возгорания сделал фото с друзьями.

Ранее под Калининградом подросток попытался поджечь школу.