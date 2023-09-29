Екатеринбургским учителями запретили пользоваться WhatsApp и Telegram

В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями школьников в WhatsApp и Telegram. Об этом сообщает e1.ru.

По информации издания, родители екатеринбургских школьников начали получать уведомления от классных руководителей о прекращении использования мессенджеров WhatsApp и Telegram в качестве средства связи с учителями. Общаться с педагогами им предлагают при помощи бумажного дневника.

Коммуникация между родителями и учителями в указанных мессенджерах будет прекращена с 1 октября, следует из скриншота переписки, предоставленного e1.ru. Такая мера была предпринята для того, чтобы перевести школьное общение на отечественную платформу, разработанную «ВКонтакте» и «Сферум», отмечает издание.

Ранее были перечислены смартфоны, на которых скоро перестанет работать WhatsApp.