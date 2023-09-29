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В Петербурге подросток выскочил из машины отца и пропал

В Петербурге подросток выбежал из машины отца и скрылся

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 16-летнего сына. Об этом сообщает «Мойка78».

Как рассказал заявитель, 28 сентября на проспекте Сизова подросток выбежал из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Домой он так и не вернулся. С тех пор о местонахождении пропавшего ничего не известно.

Отмечается, что подросток нигде не учится и не работает. Ранее, по данным издания, он уже уходил из дома, однако на учете нигде не состоит.

Стало известно также, что в Петербурге правоохранители разыскивают двух детей, которые отправились утром в школу, но не вернулись домой.

Первый пропавший ребенок проживает во Фрунзенском районе Петербурга. Его мать сообщила, что утром 25 сентября ее сын отправился на занятия, но к ночи так и не объявился. До этого мальчик не пропадал.

Еще один школьник пропал в Красногвардейском районе. Семиклассник с проспекта Шаумяна также отправился в учебное учреждение, но домой не вернулся. За помощью к правоохранителям обратился его отец.

Ранее собаки спасли заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку.

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