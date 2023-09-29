Под Новосибирском мужчины похитили ребенка с территории школы

В Новосибирской области полиция устанавливает обстоятельства похищения ребенка из школы. Об этом сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел в городе Искитим и попал на видео. На кадрах заметно, как мужчины пытаются затолкать школьника на заднее сиденье автомобиля. При этом мальчик зовет на помощь и пытается вырваться.

Когда неизвестным удается задуманное, машина уезжает, а трое мужчин убегают с места происшествия. Женщина, которая снимает происходящее, просит очевидцев вызвать полицию.

По данным источников издания, похищение организовала мать школьника, так как после развода он остался с ней, но часто убегает к отцу.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Абхазии учительница забрала у мужчины своего внука и была арестована.