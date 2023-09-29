В Подмосковье поймали мужчину, пришедшего с ножом в школу

В Московской области силовики задержали мужчину, который пришел в учебное заведение с ножом. Об этом сообщает управление Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в поселке Малаховка. На видео с камер наблюдения заметно, как россиянин зашел в школу и пытается пройти через турникеты. В холле на гостя обратил внимание охранник, после чего мужчина стал угрожать ему ножом.

После нажатия на кнопку тревожной сигнализации, на место прибыли сотрудники Росгвардии. К этому моменту россиянин скрылся, но силовики поймали его в соседней школе, где он устроил подобный дебош.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка.

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