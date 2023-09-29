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В Подмосковье водителя автобуса уволили за просмотр порно за рулем

Shot: водителя автобуса, смотревшего порно за рулем в Раменском, уволили

В подмосковном Раменском уволили и лишили премии водителя автобуса, который смотрел порно за рулем и выехал на встречную полосу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Пассажиры автобуса в Раменском сняли на видео, как водитель во время движения смотрит порнографические ролики. Очевидцы рассказали, что мужчина увлекся просмотром и несколько раз выехал на встречную полосу. Они сделали ему замечание — он пытался оправдаться, что пролистывал новости.

На кадрах видно, что водитель держит смартфон на уровне глаз, непрерывно пролистывая контент. Автобус при этом едет по узкой дороге, где во встречном направлении движется большое количество транспорта.

Ранее в Бурятии за рулем машины, врезавшейся в забор, обнаружили спящего мальчика.

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