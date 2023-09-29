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В Приморье задержали двоих мужчин за попытку поджечь военкомат

Двух жителей Приморья задержали за попытку поджечь военкомат по указанию Украины

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Shamil Zhumatov/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Приморского края, пытавшихся поджечь здание военного комиссариата в городе Артеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В материале указано, что инцидент произошел утром 28 сентября. По словам собеседника агентства, нарушителями оказались мужчины в возрасте 31 и 51 года.

По имеющейся информации, они бросили в здание военкомата два коктейля Молотова и после этого были взяты под стражу сотрудниками полиции. Согласно предварительным данным, россияне действовали в соответствии с указаниями украинских кураторов.

«Проводятся следственные мероприятия», — уточнил источник.

Он добавил, что один из нарушителей — 31-летний мужчина — уже имеет судимость. В прошлом его обвиняли в хранении наркотических веществ.

28 сентября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Севастополя по подозрению в государственной измене. Как рассказали в ведомстве, мужчина сотрудничал с украинской разведкой и передавал Киеву данные о местоположении фортификационных сооружений на территории Крыма.

Ранее в сети появились кадры задержания жителя Керчи за государственную измену.

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