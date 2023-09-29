Врач рассказала, какие привычки помогут поддержать иммунитет осенью

В межсезонье, как правило, уровень стресса растет, а иммунный ответ к ОРВИ и другим заболеваниям снижается. Одно из главных правил в это время — высыпаться и соблюдать режим дня. Ночной сон должен составлять не менее 7 часов, рассказала «Газете.Ru» Анна Чугунникова врач-терапевт высшей категории, врач-кардиолог «ИНВИТРО-Урал».

«Также важно найти время на физическую активность. В идеале это регулярные спортивные тренировки несколько раз в неделю, но, если нет возможности или присутствуют противопоказания, замените их на ходьбу — это поможет поддержать тело в тонусе. Обратите внимание на рациональный режим труда и отдыха. Обязательно отдыхайте и находите время для хобби так как это помогает снять хронический стресс, которому подвержены многие современные люди», — рекомендовала врач.

По словам медика, рекомендуется также пить достаточное количество воды в течение дня: 30 миллилитров на килограмм массы тела.

«В холодное время года реже возникает ощущение жажды, и многие перестают восполнять водный баланс. А со снижением содержания воды в организме ухудшается работа почек и увеличивается нагрузка на печень, что приводит к различным заболеваниям. Особенно важно выпивать стакан воды утром натощак для стимуляции перистальтики кишечника и профилактики запоров. Кроме этого, требуется уменьшить или полностью исключить курение, алкоголь, которые ослабляют работу иммунной системы в любое время года», — объяснила она.

Кардиолог посоветовала не забывать ежедневно употреблять 400-500 граммов овощей, ягод, зелени и фруктов. Особенно важны для поддержания иммунной системы кислые ягоды, так как они содержат много витамина С: облепиха, вишня, черноплодная рябина, клюква, брусника, смородина.

«Старайтесь ежедневно употреблять пищу, содержащую животный и растительный белок: мясо, птица, рыба, яйцо, творог, нут, фасоль, горох, чечевица, грибы, орехи. Белок – это строительный материал для выработки защитных антител иммунной системой. А вот употребление кондитерских и хлебобулочных изделий, сладких напитков, в том числе газировки лучше ограничить или даже исключить», — отметила Чугунникова.

Прием витаминов и биодобавок лучше осуществлять только по назначению врача, основанному на результатах анализов, резюмировала врач.

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